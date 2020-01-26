Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: O sektörde 2023 hedefini şimdiden yakaladık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su ürünleri alanında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini geçen yıl sonu itibarıyla gerçekleştirdik. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bekir Pakdemirli, "Su ürünleri alanında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini geçen yıl sonu itibarıyla gerçekleştirdik. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik" şeklinde konuştu.
"ANA EKSENİN O TARAFTAN GİTMEMESİ LAZIM"
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bizim balığımızı Fransa, Yunanistan pazarlıyor. Kime? Hollanda'ya, Almanya'ya. Bizim ettiğimiz karın üstüne bir kar daha koyup veriyorlar. Bu tabii ki ticaretin de doğal neticesinden olabilir ama ana eksenin o taraftan gitmemesi lazım" dedi.
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