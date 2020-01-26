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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: O sektörde 2023 hedefini şimdiden yakaladık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
BAKAN PAKDEMİRLİ: 2023 HEDEFİNİ ŞİMDİDEN YAKALADIK

Tarım ve Orman Bakanı , " alanında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık hedefini geçen yıl sonu itibarıyla gerçekleştirdik. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı , ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bekir Pakdemirli, " alanında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık hedefini geçen yıl sonu itibarıyla gerçekleştirdik. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik" şeklinde konuştu.

"ANA EKSENİN O TARAFTAN GİTMEMESİ LAZIM"

Öte yandan Tarım ve , "Bizim balığımızı , pazarlıyor. Kime? 'ya, 'ya. Bizim ettiğimiz karın üstüne bir kar daha koyup veriyorlar. Bu tabii ki ticaretin de doğal neticesinden olabilir ama ana eksenin o taraftan gitmemesi lazım" dedi.

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