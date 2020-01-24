Elazığ'daki depremle ilgili Hükümetten peş peşe açıklamalar
Elazığ’daki depremle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Can kaybı bilgisi gelmedi” dedi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sivrice’de 5 yıkık bina, 2 yaralı var" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Doğanyol'da ise bir kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Elazığ'daki depremle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Can kaybı bilgisi gelmedi" dedi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sivrice'de 5 yıkık bina, 2 yaralı var" ifadelerini kullandı...
Bakan Soylu, daha sonra yaptığı açıklamada ise Doğanyol'da bir kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bütün arkadaşlarımız görevlerinin başındalar. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var. Herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. 2 vatandaşımız yaralı. Elazığ Merkez'den de herhangi bir can kaybımız yok. Yine köylerden sağlıklı bilgi alınmaya çalışılıyor. Elazığ ve çevresinde herhangi bir ölüm bilgisi ulaşmadı. Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu biliyoruz. Tüm ekiplerimizi oralara gönderdik. 6.8'den sonra artçıu sarsıntılar geldi. Çevre illerde de 5'in üzerinde artçı sarsıntılar oluştu. Şu ana kadar herhangi bir ölüm ihbarı yok. Arkadaşlarımız muhtarlarla görüşüyorlar oralara intikal ediyor. Bilgi geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
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