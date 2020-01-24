Elazığ'daki depremde ölü sayısı artıyor
Elazığ’daki depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde Elazığ’da 2, Malatya’da 2 olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Bize ulaşan bilgilere göre Elazığ’da 44, Malatya’da 40 olmak üzere 84 kişi yaralandı." dedi. Son dakika açıklaması Malatya Valisi Aydın Baruş'tan geldi. Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı. AFAD'dan yapılan son açıklamada ise, depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Bakan Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin bilgiler verdi. Sivrice, Doğanyol, Pütürge ve Maden ile Elazığ merkezde depremin biraz daha etkili olduğunu belirten Soylu, köylerden de bilgi almaya çalıştıklarını, toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.
Soylu, depremin ardından şu ana kadar 15 artçı sarsıntı yaşandığını dile getirerek, en büyük artçı sarsıntının da 4,5 civarında olduğunu söyledi.
Artçı sarsıntıların sürdüğünü dile getiren Soylu, yaralıların bilgilerini de AFAD Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin açıkladığını, gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.
"VATANDAŞIMIZDAN BİR TEK İSTİRHAMIMIZ VAR"
Soylu, ilk olduğu andan itibaren depremi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri ve gelen bilgileri de paylaştıklarını belirterek, "Elazığ'a gidiyoruz Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşımızdan bir tek istirhamımız var, cep telefonunu çok fazla deprem anında kullanmamak, iletişim hatlarını meşgul etmemek. Kullanılacaksa mümkünse kısa mesaj veya internet hatları üzerinden konuşmak en doğrusu. Biz doğru bilgiyi kısa aralıklarla aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Soylu, köylere ilgili ulaşan bilgilerde şu ana kadar can kaybının söz konusu olmadığını, kaymakamların muhtarlarla sürekli temas halinde bulunduğunu kaydetti.
Valilik, kaymakamlık, jandarma ve emniyet ile 112'den gelen bilgilere göre durumu anlatmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, devletin resmi bilgileriyle bu durumun değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.
Soylu, Diyarbakır dahil bölgedeki arama ve kurtarma timleri, çadır ve diğer ihtiyaçlara yönelik sevkiyatların hemen başladığını belirterek, "Bunu seviye 3 olarak belirledik. Seviye belirlendiği andan itibaren de bütün ekiplerimiz harekete geçtiler. Türkiye acil müdahale planı bize ne diyorsa biz aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz." dedi.
MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." dedi.
Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Bize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar Pütürge'de göçük altında kalan yok."
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda."
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