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Başkan Erdoğan ile Merkel görüşmesi başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN İLE MERKEL GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Başkan ile Almanya Başbakanı görüşmesi başladı. Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Merkel sabah Türk-Alman Üniversitesi Kampüsü açılışında bir araya geldi. Başkan Erdoğan daha sonra Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Almanya Başbakanı de Vahdettin Köşkü'ne geldi. İki liderin görüşmesi saat 14.45 sıralarında başladı.

Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan: Atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz! BAŞKAN ERDOĞAN: ATILAN ADIMLARI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLEYECEĞİZ!

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