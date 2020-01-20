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TEMA Vakfı kurucusu Haytettin Karaca hayatını kaybetti | Hayrettin Karaca kimdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
TOPRAK DEDE HAYATINI KAYBETTİ!

üzerine çalışmalarıyla bilinen ve ‘’ olarak adlandırılan 97 yaşında yaşamını yitirdi. Hayrettin Karaca, Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanıydı.

üzerine çalışmalarıyla bilinen ve '' olarak adlandırılan 97 yaşında yaşamını yitirdi. Hayrettin Karaca, Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanıydı. TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Ellili yaşlarında, 'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurt içi ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün 'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur.

14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır. Doğal hayatla ilgilenmeye, özellikle ağaç dikim çalışmalarına devam etmektedir.

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