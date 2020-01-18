Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan müsabakada kozlarını paylaşıyor. Mücadelede İlk yarı 4 gol geldi. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirisiniz..
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Serkan Tokat düdük çalıyor. Tokat'ın yardımcılıkların Tarık Ongun ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Önsal.
İŞTE İLK 11'LER
Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, Demba Ba.
Malatyaspor XI: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic.
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