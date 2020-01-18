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Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR | CANLI ANLATIM

18. hafta mücadelesinde ile , Başakşehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan müsabakada kozlarını paylaşıyor. Mücadelede İlk yarı 4 gol geldi. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirisiniz..

Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 'ndan Serkan düdük çalıyor. Tokat'ın yardımcılıkların Tarık Ongun ile Uyarcan üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Önsal.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir XI: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Elia, Crivelli, .

Malatyaspor XI: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Acquah, Guilherme, Donald, Bifouma, Jahovic.

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