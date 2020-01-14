Vatandaşa domuz eti yediren Gurme Gıda'dan yeni taktik! Bifet ismiyle piyasaya sürdüler
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda maddelerinde sahtecilik yapan 229 firmaya ait ürünü açıkladı. Bakanlık geçtiğimiz ay da vatandaşa domuz eti yediren firmaların isimlerini tek tek paylaşmıştı. Vatandaşı şok eden gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Sucuk ve sosis ürünlerinde, kanatlı et ve domuz eti tespit edilen Gurme Gıda’nın isim değiştirerek Bifet ismiyle piyasaya döndüğü tespit edildi. Kamuoyundan sert tepki geldi. Halkın sağlığıyla oynayan bu firmalara nasıl ruhsat veriliyor ve ürünler neden toplatılmıyor? diye sordu ve bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü internet sitesinden açıkladı. En fazla uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin et ve et ürünleri (domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti), zeytinyağı (tohum yağları), süt ve süt ürünleri (jelatin, bitkisel yağ) olduğu dikkat çekerken, son liste ile birlikte 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3202 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 229 firmaya ait 386 ürünü kamuoyuyla paylaştı.
GURME GIDA'DAN AKILALMAZ HİLE
Bakanlık geçtiğimiz ay açıkladığı hileli gıdalarla ilgili bir açıklama daha yaptı. Hileli ürünleri yayınladı. Gurme Gıda geçtiğimiz ay yayınlanan listede halka domuz eti yediren firmalar arasında yer almıştı. Vatandaşı dehşete düşüren gerçek ise ortaya çıktı. Gurme Gıda yeni bir isimle piyasaya çıktığı belirlendi. Gurme Gıda, Bifet ismiyle piyasaya çıktı. Halka domuz eti yedirmeye devam etti.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ! ÜRÜNLER NEDEN TOPLATILMIYOR
Halkın sağlığıyla oynayan firmaların ürünlerinin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan vatandaşlar, halkın sağlığıyla oynayan firmalara neden ruhsat veriliyor? Vatandaşa domuz eti yediren ürünler neden piyasadan toplatılmıyor? Bakanlığa çağrıda bulunan vatandaşlar bu ürünlerin toplatılması çağrısında bulundu.
GURME GIDA HANGİ ÜRÜNLERİ SATIYOR?
Domuz eti sattığı tespit edilen Gurme isimli firma birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmanın sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor. Toplu tüketim için de dana eti, kuzu eti ve dondurulmuş ürünler de bulunuyor.
Firma hem paket halinde döner satıyor hem de dönerci dükkanları için döner üretiyor.
DOMUZ ETİ ÇIKAN FİRMALAR NELER?
Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti./ Çayırova/KOCAELİ Gurme Kangal Fermente Sucuk Domuz Eti Tespiti
China Sun Chinese Restaurant - Şahin ATABAY/ Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Caddesi No:4 Fethiye/MUĞLA - But (Dana Eti) Domuz Eti Tespiti
Karanfil Turz. Seyahat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Karanfil Otel) - Ahmet KARANFİL/ Güzelçamlı Mahallesi Atasever Sokak No:6 Kuşadası/AYDIN - Karkas Dana Eti Domuz Eti Tespiti
Kebapçı Mehmet Usta - Ömer YÜCESOY/ Selçuklu Mahallesi Şehit Erdal Hamamcı Caddesi No:4/D AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti
Serkul-2 Restaurant - Çağdaş TİRELİ/ Foça Mahallesi Çalış Plajı No:48 Fethiye/MUĞLA - Dana Eti Domuz Eti Tespiti
Akşömine - Hakan KARACAK/ Orhangazi Mahallesi Nedim Helvacıoğlu Caddesi Yeni Devlet Hastanesi Karşısı 1818. Sokak No:1/C AFYONKARAHİSAR - Adana Kebap Domuz Eti Tespiti
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