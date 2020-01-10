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Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye 3 - 2 Belçika | Maç sonucu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'nda  ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-2 kazandı ve yarı finale çıktı.

Son dakika spor haberİ; A Milli Kadın Voleybol Takımı, 'nda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-2 kazandı ve yarı finale çıktı.

Voleybol: 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri
: 3 - Belçika: 2 - A Milli Takım, yarı finale yükseldi

Salon: Omnisport

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu)

Belçika: Van de Vyver, Herbots, Sobolska, Grobelna, Van Gestel, Janssens (Ruysschaert, Van Avermaet, Guilliams, Stragier, Lemmens)

Setler: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25,15-10

Süre: 122 dakika (26, 23, 27, 30, 16)

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