Mahir Ünal A Haber'e konuştu: Her iki tarafa da itidal tavsiye ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularına cevap verdi. AK Partili Mahir Ünal, "Bu coğrafyada 9 ülke şuan yönetilemez durumda Türkiye istikrar olarak bölgenin önemli bir ülkesi. Türkiye olarak İran'ın istikrarsızlaşmaması tarafındayız. İran ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları

"Dış politika kaçınılmaz olarak iç siyaseti etkiliyor. Türkiye içinde bulunduğu bölge itibariyle bölgede olan bitenlere karşı duyarsız kalamaz. Biz bölgemizde uzunca bir süredir istikrar ve huzuru dile getiriyoruz.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" MESAJI

Irak ve Suriye istikrarsızlaştığında neler olduğunu gördük. Ekonomi, göç ve mülteci konusunda Türkiye'nin nasıl etkilendiğiniz biliyoruz. Türkiye olarak bölgenin huzuru ve istikrarını istiyoruz. İran ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız.

Bölgenin istikrarı için meseleye bakıyoruz. Biraz olsun diplomasi kanalının açıldığını görüyoruz. Her iki tarafa da itidal tavsiye ediyoruz. Savaş tamtamlarının çalmasına müsaade edilmemeli. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal arabulucu olarak hareket ediyor. İran'ın istikrarsızlaştırılması ciddi göç dalgasına sebep olur.

-FETÖ İLE MÜCADELE- KONUSU

FETÖ ile güçlü bir mücadele yürütüyoruz. FETÖ bir dini grup değil, dinle diyanetle alakası yok. CHP'nin bir belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı. CHP'nin dönüp kendi içine bakması gerekir. CHP bırakın temizlik yapmayı FETÖ'nün söylemlerini kullandı.

FETÖ ELEBAŞI İÇİN İADE TALEBİ

ABD ile yapılan her görüşmede gündem olarak masaya geldi. Ben Trump son derece rasyonel yani birçok konuda akıllıca davrandığını düşünüyorum. Kendi çıkarları doğrultunda bunu yapıyor. Bunu kastederek söylüyorum.

LİBYA'DA ATEŞKES ÇAĞRISI VE FATİH PORTAKAL

Türkiye BM'nin tanıdığı meşru hükümetin yanında duruyor. Biz onların Doğu Akdeniz'de onların kurdukları oyunları boşa düşürdük. Ama bu ülkede bir televizyon kanalında Bu ülkeyi bu devleti çıkıp emperyalist emeller taşımakla suçlayacak kadar hadsiz, terbiyesiz bir akılla karşı karşıyayız.

Ha bunlar bu gücü nereden alıyorlar. Atatürk'ün kurduğunu söyledikleri partiyi ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümetle iş yapan Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslararası hukukta karşılığı olan anlaşmasını desteklemek yerine oradaki haydut Hafter'in yanında yer alıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı bunların gözünü karartmış durumda..."