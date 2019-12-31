Amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? 2020 amorti sonuçları sorgula!

2020 amorti sonuçları sorgula! Amorti ikramiyesi 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde sorgulanıyor. Peki, amorti nedir? Amorti ikramiyesi ne kadar? Vatandaşlar amortinin ne olduğu hakkında bilgi edinmek istiyor. Amorti için ayrı bir çekiliş yapılmakta ve çıkan 2 numaraya göre amorti ikramiyesi verilmektedir. Biletinizin son numarası bu 2 numaradan biriyle eşleşirse amorti ikramiyesi kazanmış olursunuz. İşte, 2020 amorti sonuçları sorgulama sayfası…

2020 amorti sonuçları sorgulama! Amorti ikramiyesi ne kadar? Amorti çekilişi sonrası amorti nedir sorusu piyango bileti alanlar tarafından araştırılıyor. 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti sonuçları bu akşam saat 21:00'e kadar belli olacak. Amorti kazanan vatandaşlar, bilet için ödediği ücreti böylelikle geri almış olacak. Amorti, Milli Piyango çekilişinde son 2 şanslı rakama denir. Milli Piyango biletlerinin son iki hanesine bakılarak belirlenen bilet ücreti geri alınabiliyor. Yani bir kişi amorti rakamı bilmesi halinde çeyrek, yarım ya da tam bilet fiyatı tutarında ikramiye alabilecek.

2020 AMORTİ SONUÇLARI SORGULA!

Amorti çekilişi henüz yapılmadı. Çekiliş yapıldığı takdirde amortide çıkan numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz.

AMORTİ NEDİR?

80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 31 Aralık'ta 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

Milli Piyango İdaresi'nin her çekilişte tespit ettiği 2 şanslı rakama amorti adı veriliyor. Bilet numaralarının son hanesine bakılarak belirlenen bu ikramiye türünde şanslı kişiler bilet ücretini geri alabiliyor. Örnek olarak biletinin son hanesi "6" olan bir kişi amorti rakamının 6 olması halinde en kötü ihtimalle bilet için ödediği ücreti geri alabilecek. Bu da çeyrek bilet sahiplerinin 17,5 yarım bilet sahiplerinin 35 ve tam bilet sahiplerinin de amortiyi tutturmaları halinde 70 TL alacağı anlamına geliyor.

Halk arasında amorti denince...

Amorti halk arasında çok sık kullanılan bir sözcük. Bir kafede otururken, yolda yürürken veya otobüsteyken duyabilirsiniz. Örneğin ev alan bir kimse evini kiraya verebilir. Burada ev sahibi evini yıllarca kiraya verecek olup aldığı kiraların evin fiyatı için ödediği parayı kaç senede karşılayacağı süresi amorti süresi olmaktadır. Yolda kredi kartı tanıtımı yapan insanlar da kredi kartı başvurusu almak için bu kelimeyi kullanır. Bu konuda yıllık kart aidatınızı kart ile kazandığınız puanlar ve hediyeler ile amorti edebilirsiniz gibi cümleler duyabilirsiniz...

Ticari terim olarak amorti denince...

Günümüzde birçok insan bankadan borç almakta veya tahvil yolunu seçmektedir. Amortinin ticari terimi de burada devreye girer. Genel olarak tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Bir kimsenin nakit olarak tahvilin tamamını birden ödemesi ve böylece faiz işlemesini önlemesi.

Amorti yapılırsa ticaret açısından önemli bir hamleye gidilmiş denebilir. Tahvili tamamen veya parça parça bir şekilde kapatma olduğu için tahvili olan kişiye avantaj sağlamaktadır. Sadece tahvil değil borcu olan kimse için de amortinin avantajları vardır. Var olan borcu parça parça bir şekilde kapatarak, borcu olan kişiye de rahat bir ödeme planı sunmaktadır. Borcu olan kişi için bu durum bir rahatlık yaratmaktadır ve borcunu kolay bir şekilde ödemektedir.