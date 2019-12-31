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2020 Milli Piyango amorti kazanan rakamlar! Amorti hangi numaralara çıktı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2019
2020 MİLLİ PİYANGO AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR! AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango 2020 amorti kazanan rakamlar nelerdir? Amorti hangi numaralara çıktı? Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişinde amorti kazanan rakamlar araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bilet sorgulama işlemi yapan vatandaşlar amorti kazanan rakamları sorguluyor. Peki, amorti hangi rakamlara çıktı? Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

Milli Piyango amorti kazanan rakamlar 2020 yılbaşı özel çekilişinde sorgulanıyor. Amorti hangi numaralara çıktı? 2020 yılbaşı özel çekilişinde heyecan dorukta. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye bu akşam sahibini bulacak. Büyük ikramiyenin yanı sıra amorti çekilişi yapılacak ve amorti kazanan rakamlar açıklanacak. Peki, amorti hangi numaralara çıktı? Amorti kazanan rakamlar kaç? Amorti, Milli Piyango çekilişinde son 2 şanslı rakama denir. Milli Piyango biletlerinin son iki hanesine bakılarak belirlenen bilet ücreti geri alınabiliyor. Yani bir kişi amorti rakamı bilmesi halinde çeyrek, yarım ya da tam bilet fiyatı tutarında ikramiye alabilecek.

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR NELERDİR?

Amorti kazanan rakamlar bu akşam saat 20:00 – 21:00 arasında yapılacak çekiliş sonrası açıklanacak.

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AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ VE İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için, Çeyrek bilet: 20 TL, Yarım Bilet: 40 TL, Tam bilet: 80 TL.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Biletin son 3 rakamına kadar tutturulan ikramiye sabit bayilerden ya da gezici bayilerden temin edilebilir. Bayilerin tamamı ödeme yapmak zorundadır. Bu bayiler son 4 ve 5 rakama isabet eden ikramiye tutarı için de ödeme yapabilirler ancak bunun için herhangi bir şekilde zorunlulukları yok.

Sanal ortam bayileri ise imzalamış oldukları sözleşmedeki tutara göre ikramiye ödemesi yaparlar.

1 milyon Türk Lirası ve üzerindeki tutarlar için ikramiye ödemesi Genel Müdürlük tarafından yapılır.

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