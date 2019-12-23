Trump Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması için devreye girdi
ABD Başkanı Trump, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışan senatoya kararın durdurulması için 7 sayfalık bir rapor hazırladı. Trump'ın raporunda, yaptırım kararının çıkması halinde Türkiye'nin Rusya ile olan iyi ilişkilerinin giderek artacağı ifade edildi.
Daha önce S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını engelleyen Trump yönetimi bir kez daha devreye girdi. The Daily Beast Gazetesi; Trump yönetiminin, Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin yaptırım öngören Senato kararına karşı çıkan yedi sayfalık bir bilgilendirme notu hazırladığını ve bunu Senato'ya gönderdiğini yazdı.
"TÜRKİYE'Yİ RUSYA'YA YAKINLAŞTIRIR"
Dışişleri Bakanlığı tarafından kaleme alınan iç yazışma notunda, yaptırım kararının Türkiye ile Rusya'yı daha da yakınlaştıracağına dikkat çekildi. Bunun yanı sıra yönetimin Suriyeli Kürt mültecilerin ABD'ye girişini onaylayan tasarıya da karşı çıktığı ifade ediliyor. Tasarıda Halkbank'a yönelik yaptırımlar bulunuyor.
"YAPTIRIMLAR SAVUNMA TİCARETİNİ BİTİREBİLİR"
Uygulanacak olan bu yaptırımların ABD ve Türkiye arasındaki savunma ticaretini tamamen bitireceğine ve Türkiye'yi düşmanların eksenine iteceğine vurgu yapılıyor. Trump yönetiminin raporda ifade edilen çekincelerinden bir diğeri ise "Türkiye'nin NATO'da bir parya konumuna düşeceği ve Rusya'nın bunu kullanacağı".
NATO, TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ İLE GÜÇLÜ
Konuyla ilgili konuşan bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ABD'nin Türkiye ile NATO ortaklığını güçlü tutmak istediğini söyledi: "NATO, Türkiye'nin üyeliği ile daha güçlü ve bu yaklaşık 70 yıldır böyle. Türkiye, onyıllardır NATO'nun müşterek savunmasına önemli katkılar sunuyor."
Ayrıca Suriyeli Kürt mültecilere ABD'ye giriş onayı verilmesini öngören tasarıya da karşı çıkılıyor. Trump yönetimine göre 9 aylık değerlendirme süresi ulusal güvenliğe yönelik hayati tehditleri belirlemek için yeterli değil.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde Türkiye'ye yaptırımların da yer aldığı 2020 savunma bütçesini imzalamıştı. Trump'ın onayladığı bütçede Türkiye'ye S-400, F-35 ve TürkAkım projesiyle ilgili Türkiye'ye yaptırım uygulanacak.
TÜRKİYE'YE ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR GELECEK
Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.
Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.
Bütçenin, "Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları" kısmında da Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılacağı kaydediliyor.
Tasarıda Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.
Tasarı, Savunma Bakanlığı'na, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerini en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.
RUSYA ORTAKLI TÜRKAKIM'A YAPTIRIM
Tasarıda, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da bulunuyor.
Bütçe tasarısında, "Bu yasanın kanunlaşmasından sonraki 60 ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı'na danışarak Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili kongre komitelerine sunacaktır" hükmü bulunuyor.
Bu projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
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