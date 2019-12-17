17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da bankada soygun girişimi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
BANKADA SOYGUN GİRİŞİMİ!

'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

'da bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. personeli ve içerdeki müşterileri çıkartan şüpheli güvenlik personelini rehin aldı. Soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Antalya'da bankada soygun girişimi ANTALYA'DA BANKADA SOYGUN GİRİŞİMİ

EKİPLER ALARMDA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

ELLER TETİKTE

Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor. Görgü tanıkları ise şüphelinin 3 kişiyi rehin aldığını söyledi. Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

İşte olay yerinden gelen ilk kare:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN