Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartan şüpheli güvenlik personelini rehin aldı. Soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

EKİPLER ALARMDA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

ELLER TETİKTE

Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor. Görgü tanıkları ise şüphelinin 3 kişiyi rehin aldığını söyledi. Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.