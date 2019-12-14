İskenderun Demir Çelik fabrikasında patlama
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi. Patlama sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerin olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.40 sularında yaşanan olayda, İSDEMİR fırınında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. İHA'nın haberine göre; patlamda yaralı işçilerin olduğu da gelen bilgiler arasında...
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Şiddetli patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden de hissedildi. Patlama sonrası bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
HAMMADDE ERİTİLDİĞİ SIRADA...
Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı ürün üreten tek entegre tesisi olan İSDEMİR'de yaşanan patlamayla ilgili şirketten ve resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.
DHA'nın haberine göre ise HATAY'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti. Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan’ın özel konuğu!
- Doğu Akdeniz'de hareketlilik! Türkiye her an başlayabilir
- Hulusi Akar'dan Libya görüşmesi
- Türkiye için önemli! Trump yeni hamle peşinde
- MHP'den Gelecek Partisi hakkında sert tepki
- Milli Muharip Uçağı için geri sayım
- Meclis karıştı! Bakan Soylu, HDP'li vekilin ağzının payını verdi
- Tuzla halkı Ekrem İmamoğlu'na tepkili
- Sürücüler dikkat! Sizin de başınıza gelebilir
- Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM de inanmadı
- İskenderun Demir Çelik fabrikasında patlama
- Bakan Soylu, "hendek operasyonuyla" ilgili sözleriyle haddini aşan HDP'li vekile ağzının payını verdi
- Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM de inanmadı
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için "mahkeme" tehdidi! Talimatı İngiltere'den mi alıyor?
- Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
- Galatasaray'da Nzonzi'nin ardından o isimle de yollar ayrılıyor
- Libya ile anlaşma bölgenin "enerjisini" artıracak! Türkiye bölgede sondaja başlayabilir!
- Milli Muharip Uçağı TF-X için geri sayım
- ABD yaptırım silahını doğalgaz hatları için kullanabilir
- Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki ziyareti CHP'yi karıştırdı! Aralarında Hüseyin Avni Mutlu da vardı
- Kuzey Kore'nin uydu fırlatma alanındaki çalışmaları ABD'yi çıldırtacak
- Mert ve Umut'un canını alan şırınga çikolataların satışı devam ediyor