İskenderun Demir Çelik fabrikasında patlama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İSDEMİR) fırınlarında patlama medyada geldi. Patlama sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerin olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.40 sularında yaşanan olayda, İSDEMİR fırınında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı. İHA'nın haberine göre; patlamda yaralı işçilerin olduğu da gelen bilgiler arasında...

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Şiddetli patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden de hissedildi. Patlama sonrası bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

HAMMADDE ERİTİLDİĞİ SIRADA...

Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı ürün üreten tek entegre tesisi olan İSDEMİR'de yaşanan patlamayla ilgili şirketten ve resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.

DHA'nın haberine göre ise HATAY'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti. Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.