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Son dakika: Ceren Özdemir’in son anları kameraya böyle yansıdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
CEREN'İN SON ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi ’in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 'in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ceren'in evine doğru yürüdüğü görülüyor.

Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren, bir kaç dakika sonra ise kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı.

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