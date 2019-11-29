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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Yatırım Ofisi" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YATIRIM OFİSİ AÇIKLAMASI

Yardımcısı , ", ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." dedi.

Yardımcısı , "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır." dedi.

Oktay, ", ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Fuat Oktay, "Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir." ifadesinde bulundu.

Oktay, "2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir." dedi.

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