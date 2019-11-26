Bitlis'te PKK'ya darbe! Delil niteliği taşıyan malzemeler ele geçirildi
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, patlayıcı düzeneği geçirildi. Öte yandan delil niteliği taşıyan malzemelere ve kemik parçalarına cumhuriyet savcısının talimatıyla el konuldu, diğer malzemeler de yerinde imha edildi.Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine, 25 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoların imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamdi Arslan 2019-06" adı verilen operasyonda, araziye gömülü 51 el bombası, 5 roket mühimmatı, 6 roket sevk fişeği, çeşitli çap ve ebatta 9 bin 200 fişek, 100 kilogram patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, muhtelif gıda ve yaşam malzemesiyle ile insanlara ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere ve kemik parçalarına cumhuriyet savcısının talimatıyla el konuldu, diğer malzemeler de yerinde imha edildi.
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