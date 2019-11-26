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Bitlis'te PKK'ya darbe! Delil niteliği taşıyan malzemeler ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019
DELİL NİTELİĞİ TAŞIYAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

'te terör örgütü 'ya yönelik operasyonda mühimmat, düzeneği geçirildi. Öte yandan delil niteliği taşıyan malzemelere ve kemik parçalarına cumhuriyet savcısının talimatıyla el konuldu, diğer malzemeler de yerinde imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, 25 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoların imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamdi Arslan 2019-06" adı verilen operasyonda, araziye gömülü 51 el bombası, 5 roket mühimmatı, 6 roket sevk fişeği, çeşitli çap ve ebatta 9 bin 200 fişek, 100 kilogram patlamaya hazır el yapımı düzeneği, muhtelif gıda ve yaşam malzemesiyle ile insanlara ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere ve kemik parçalarına cumhuriyet savcısının talimatıyla el konuldu, diğer malzemeler de yerinde imha edildi.

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