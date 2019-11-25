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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlar belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu. Bu yıl “edebiyat” alanında , “müzik” alanında , “sinema” alanında , “resim” alanında , “geleneksel sanatlar” alanında , “mimarlık” alanında , “sosyal bilimler” alanında ise layık görüldü. Bu yılki “vefa ödülü”nün ise A. ’a verilmesi kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne bu yıl;

"edebiyat" alanında Nuri Pakdil,
"müzik" alanında MFÖ,
"sinema" alanında Mesut Uçakan,
"resim" alanında Devrim Erbil,
"geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar,
"mimarlık" alanında Doğan Kuban,
"sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.

Bu yılki "vefa ödülü"nün ise A. Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.

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