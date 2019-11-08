Suriye için yapılacak dörtlü zirvenin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için yapılacak dörtlü zirvenin tarihini açıkladı. Dörtlü zirve 3-4 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı" açıklamasını yaptı.

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