Suriye için yapılacak dörtlü zirvenin tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 08.11.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için yapılacak dörtlü zirvenin tarihini açıkladı. Dörtlü zirve 3-4 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı" açıklamasını yaptı.
Detaylar gelecek...
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