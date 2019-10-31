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Selahattin Demirtaş'tan "Barış Pınarı" tehdidi: Günün geldiğinde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ'TAN TEHDİTLER SAVURDU!

Terör suçlarından yargılanan ve cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkanı , 'nin sahada ve masada destan yazdığı hakkında tehditvari ifadeler kullandı. Selahattin Demirtaş, "Hiç kimse bugünleri unutmayacaktır. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur." diye konuştu.

Terör örgütü 'nın medya organlarından birine konuşan eski Eş Genel Başkanı , 'nin 'de PKK/ hedeflerine yönelik düzenlediği 'nı hedef aldı.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE..."

Demirtaş Türkiye'yi tehdit ederek, "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur." diye konuştu.

İTTİFAK'A GÖZDAĞI

HDP'nin gizli seçim ittifakı yaptığı ile İYİ Parti'nin gönülsüz de olsa operasyona destek vermesine de tepki gösteren Demirtaş, bu partilerin halka "özeleştiri" borçlu olduğunu savundu.

İşte Selahattin Demirtaş'ın skandal ifadeleri:

"Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir."

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