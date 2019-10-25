Trump'tan Türkiye açıklaması
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump "Türkiye'nin geniş kapsamlı yaptırımlara ihtiyacı yok" dedi.ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin Twitter'dan yaptığı yeni açıklamada "Türkiye'nin geniş kapsamlı yaptırımlara ihtiyacı yok" ifadelerine yer verdi.
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