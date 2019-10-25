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Trump'tan Türkiye açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
TRUMP'TAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump "Türkiye'nin geniş kapsamlı yaptırımlara ihtiyacı yok" dedi.

ABD Başkanı Türkiye'ye ilişkin Twitter'dan yaptığı yeni açıklamada "Türkiye'nin geniş kapsamlı yaptırımlara ihtiyacı yok" ifadelerine yer verdi.

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