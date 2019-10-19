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'Kudüs şairi' Nuri Pakdil'e veda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.10.2019
'KUDÜS ŞAİRİ' NURİ PAKDİL'E VEDA

Türk edebiyatının önemli isimlerinden tedavi gördüğü hastanede vefat etti. şairi olarak da bilinen Nuri Pakdil bugün 'nda toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden fikir adamı ve edebiyatçı 'in cenazesi, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından 'nda defnedilecek.

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