'Kudüs şairi' Nuri Pakdil'e veda
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kudüs şairi olarak da bilinen Nuri Pakdil bugün Taceddin Dergahı'nda toprağa verilecek.
Hayatını kaybeden fikir adamı ve edebiyatçı Nuri Pakdil'in cenazesi, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'nda defnedilecek.
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