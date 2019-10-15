Son dakika: Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ayrıntılar geliyor...
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