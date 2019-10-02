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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk rehin aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI REHİN ALINDI

'nın ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.

'nın ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı 'ün odasına girmesinin ardından aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Fotoğrafta: Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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