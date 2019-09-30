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Külliye'de senfoni orkestrası açılış konseri verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019
KÜLLİYE'DE SENFONİ ORKESTRASI AÇILIŞ KONSERİ VERDİ

Cumhurbaşkanlığı yeni sezona başladı. Senfoni Orkestrasını dinlemek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım gösterdi.

Detaylar gelecek...

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