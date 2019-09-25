Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Başkan Erdoğan, BM Zirvesi kapsamında yoğun ikili görüşme trafiğini sürdürdü.
Erdoğan, ilk olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
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