25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan, Zirvesi kapsamında yoğun ikili görüşme trafiğini sürdürdü.

Erdoğan, ilk olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN