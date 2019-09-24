Son dakika: ABD ile 2. ortak kara devriyesi!
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Son dakika haberine göre; PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesi başlıyor.
ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi başlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- İzmir merkezli 11 ilde operasyon!
- ABD'den Türkiye'ye yeni teklif!
- 'Faik Öztrak IMF ile söz mü kesti nikah mı kıydı?'
- İstanbul'da flaş narkotik operasyonu!
- Başkan Erdoğan, Komšić ile görüştü
- Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti
- Başkan Erdoğan, BM İklim Eylemi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
- Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Daha Fazla Gör
- 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci?
- 24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
- Çukur 70. yeni bölüm fragmanı ilk sahne! Çukur 69. son bölümde gerilim yüksek!
- İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Beşiktaş Başakşehir maç özeti | BJK Başakşehir özet ve goller!
- Canevim 16. bölüm izle! Canevim 16. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Sezaryen doğum yapmak isteyenler dikkat! Uzman isim uyardı, büyük riski var...
- Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?
- Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?
- Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşıldı! Tüyleri diken diken eden mesajlar... | Video
- Irak Türkmen Cephesi Erbil binasına saldırı
- Salih Kalyon kimdir? Çukur Aliço’nun babası Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında?