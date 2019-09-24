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Son dakika: ABD ile 2. ortak kara devriyesi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019
ABD İLE 2. ORTAK KARA DEVRİYESİ!

Son dakika haberine göre; / terör örgütünün kontrolündeki ’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan çalışmaları kapsamında ile ikinci ortak kara devriyesi başlıyor.

ile 'nin 'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi başlıyor.

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