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Başkan Erdoğan Ara Güler Sergisi açılışında konuşuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Başkan , Sergisi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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