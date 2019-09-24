Başkan Erdoğan Ara Güler Sergisi açılışında konuşuyor
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ara Güler Sergisi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.
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