31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ünlü dönerci Ali Özcan FETÖ'den tutuklandı

Ünlü dönerci Ali Özcan FETÖ'den tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2016 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
ABONE OL
Ünlü dönerci Ali Özcan FETÖ’den tutuklandı

Dönerci Ali Usta markasının sahibi Ali Özcan, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. FETÖ ile ilişkisi hakkında hazırlanan iddianameye giren Özcan’ın ev ve işyerinde yapılan aramalarda F serisi 1 dolar bulundu. Özcan’ın Bank Asya ile çalıştığı tespit edildi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA