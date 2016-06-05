18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sebahat Tuncel'e tokat gibi ceza

Sebahat Tuncel'e tokat gibi ceza

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2016
ABONE OL
Sebahat Tuncel’e tokat gibi ceza

2011 yılındaki Nevruz’da dönemin Şırnak Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner’e tokat attığı gerekçesiyle tazminata mahkûm edilen eski HDP milletvekili Sebahat Tuncel, ceza davasında da ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 1 yıl hapis cezası ve 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Tuncel’in cezasında pişmanlık göstermediği ve haksız tahrik altında olmadığı için indirim yapmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA