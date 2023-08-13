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Zonguldak'ta vahşet! Annesini ve nenesini balta ile parçaladı! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 31 yaşındaki bir kadın, sabaha karşı cinnet getirdi. Anne ve anneannesini baltayla katletti. Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlatan cani, kelepçelendi. İşte kan donduran olayın korkunç hikayesi..

Giriş Tarihi: 13.08.2023 11:59
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Zonguldak’ta vahşet! Annesini ve nenesini balta ile parçaladı! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı

Annesini ve nenesini baltayla parçaladı! Uzuvlarını pencereden dışarı fırlattı. Kan donduran olay bu sabah 05.00 sıralarında Devrek'te yaşandı. Psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet geçirdi.

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Zonguldak’ta vahşet! Annesini ve nenesini balta ile parçaladı! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı

Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

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Zonguldak’ta vahşet! Annesini ve nenesini balta ile parçaladı! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi.

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Zonguldak’ta vahşet! Annesini ve nenesini balta ile parçaladı! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi.

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Zonguldak’ta vahşet! Annesini ve nenesini balta ile parçaladı! Uzuvlarını evin penceresinden sokağa fırlattı

Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı.