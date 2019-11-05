Zeytinburnu İSKİ su kesintisi! Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da 9 ilçeye 20 saat süreyle su verilemeyecek. İSKİ'nin Üsküdar Çamlıca Terfi Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışma saat 11.00'de başladı. Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Ümraniye,Beşiktaş, Beyoğlu, Zeytinburnu, Fatih ve Üsküdar'da ikamet eden vatandaşlar dünden itibaren tedbirlerini almaya başladı. Nüfus yoğunluğu ile öne çıkan Zeytinburnu'nda vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Suların kesilmesinin ardından, "Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?" sorusu Google üzerinden yoğun şekilde aranıyor. Peki, Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





