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Zeytinburnu İSKİ su kesintisi! Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da 9 ilçeye 20 saat süreyle su verilemeyecek. İSKİ'nin Üsküdar Çamlıca Terfi Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışma saat 11.00'de başladı. Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Ümraniye,Beşiktaş, Beyoğlu, Zeytinburnu, Fatih ve Üsküdar'da ikamet eden vatandaşlar dünden itibaren tedbirlerini almaya başladı. Nüfus yoğunluğu ile öne çıkan Zeytinburnu'nda vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Suların kesilmesinin ardından, "Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?" sorusu Google üzerinden yoğun şekilde aranıyor. Peki, Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:47
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Zeytinburnu İSKİ su kesintisi! Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen 20 saatlik su kesintisi başladı. İSKİ su kesintisinin 9 ilçede gerçekleşeceğini bildirdi. Bazı ilçelerde 10 saat gerçekleşecek olan su kesintisi bazı ilçelerde ise 20 saat olacak. Su kesintisinin yaşanacağı ilçelerden biri de Zeytinburnu olacak. Zeytinburnu'nda ikamet edenler, "Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

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Zeytinburnu İSKİ su kesintisi! Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ BAŞLADI

İstanbul'da su kesintisinin başlayacağı saat İSKİ tarafından 11.00 olarak duyurulmuştu. Kesinti 10.30 civarında başladı. Çalışma kapsamında 9 ilçeye su verilemiyor.

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Zeytinburnu İSKİ su kesintisi! Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi yapılacak. Su kesintisi yapılacak ilçelerin listesi merakla araştırılıyor. İşte İSKİ'den duyurulan o liste...

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Zeytinburnu İSKİ su kesintisi! Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

Ümraniye

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler 10 saat Atatürk Mahallesi'nin üst kotları 20 saat

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Zeytinburnu İSKİ su kesintisi! Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? İstanbul sular saat kaçta gelecek?

Fatih

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray 10 saat