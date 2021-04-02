Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri! Görenler şaşıp kalıyor Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri! Görenler şaşıp kalıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası'nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:13
Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası'nda kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası'nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.
Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.