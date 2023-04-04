YouTube’daki müstehcen videoların arkasından şantaj çıktı! Sosyal medya fenomeni genç kızları görüntüleriyle tehdit etmiş

Bir başka genç kız S.B. ise; "İlk başta konuştuğumuzda senin videoda rahatsız olduğun yerleri çıkaracağım dedi. Videoyu çektikten sonra ben yayınlanmasını istemedim. Şikayetçi oldum ama yine de yayınladı" dedi. SABAH'ın ulaştığı kızlardan G.C. ise; "Öyle şeyler söyleyip ikna ediyor ki kuşkusuz kendisine inanıyorsun.