HaberlerGaleriYouTube'daki müstehcen videoların arkasından şantaj çıktı! Sosyal medya fenomeni genç kızları görüntüleriyle tehdit etmiş
YouTube'daki müstehcen videoların arkasından şantaj çıktı! Sosyal medya fenomeni genç kızları görüntüleriyle tehdit etmiş
Sosyal medyada daha fazla izlenmek uğruna yapılan şeyler artık sınır tanımıyor. Bir sosyal medya fenomeninin kendisi ile video çekmek için ikna ettiği kızlarla buluştuğu buluşma sırasında genç kızların telefonlarını gizlice alıp özel fotoğraflarını kendisine gönderdiği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 04.04.2023 08:51Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 08:51