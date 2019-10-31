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'Yok artık' dedirten sahne! Kemal Sunal'ın filminde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata pes dedirtti

7'den 70'e milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kemal Sunal filmlerini izlemeyen yoktur. Beğenerek izlediğimiz filmlerde çekim hataları ise herkesi şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 19:00
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'Yok artık' dedirten sahne! Kemal Sunal'ın filminde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata pes dedirtti

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

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'Yok artık' dedirten sahne! Kemal Sunal'ın filminde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata pes dedirtti

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

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'Yok artık' dedirten sahne! Kemal Sunal'ın filminde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata pes dedirtti

İşte o sahne...

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'Yok artık' dedirten sahne! Kemal Sunal'ın filminde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata pes dedirtti
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'Yok artık' dedirten sahne! Kemal Sunal'ın filminde 40 yıl sonra ortaya çıkan hata pes dedirtti

Hababam Sınıfı Tatilde
Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.