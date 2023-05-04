04 Mayıs 2023, Perşembe
Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı! Mayıs'ta İstanbul ve İzmir dahil 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Mayıs ayına gelmemize rağmen hala sıcaklıkların tam olarak mevsim normallerine ulaşmaması vatandaşları endişelendirirken hava durumu raporlarını her gün takip ediyorlar. Meteoroloji İstanbul ve İzmir dahil 22 kent için uyarıda bulundu. İşte 5 günlük 81 il hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:36
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