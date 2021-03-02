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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmazı Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i herkesi şaşırttı Yeşilçam'ın unutulmazı Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i herkesi şaşırttı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i son haliyle herkesi şaşırttı. Yeşilçam'ın birçok filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Sevil Üstekin'in en unutulmaz rollerinden birisi de Kapıcılar Kralı' filmindeki 'kapıcı Seyid'in karısı Hacer'di. Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin'in son görüntüsü yok artık dedirtti.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 06:19
Kapıcılar Kralı'nda Hacer karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin son haliyle görenleri şaşırttı. Sevil Üstekin, 1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip filmlerinde de oynadı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisi ile dizilerde oynamaya başladı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakterini canlandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim,Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde rol Ülfet Nine rolünü canlandırmıştır.
İki Avni Dilligil, bir Tv ödülü vardır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başta Sevil Üstekin olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.
Kenan İmirzalıoğlu
Barış Arduç
Savaş Dinçel