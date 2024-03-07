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Haberler Galeri Yer altı dünyasının kralları yılan ve dev çıyan karşı karşıya geldi 🐍 Vahşi doğadaki yaşam mücadelesi bakın kim kazandı 🐛

Yer altı dünyasının kralları yılan ve dev çıyan karşı karşıya geldi 🐍 Vahşi doğadaki yaşam mücadelesi bakın kim kazandı 🐛

Yer altı dünyası birçok kişi için korku verici olarak gözüküyor. Akrepler, yılanlar, çıyanlar gibi avcı hayvanlardan hemen hemen bütün insanların korktuğu bir gerçek. Yer altı dünyasının iki kralı yılan ve çıyanın karşı karşıya geldiği anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de korkuttu.

Giriş Tarihi: 07.03.2024 21:55 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 22:01
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Yer altı dünyasının kralları yılan ve dev çıyan karşı karşıya geldi 🐍 Vahşi doğadaki yaşam mücadelesi bakın kim kazandı 🐛

Yer altı dünyası deyince aklımıza gelen ilk eklem bacaklı hayvanlar belki de çıyan veya yılanlardır.

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Yer altı dünyasının kralları yılan ve dev çıyan karşı karşıya geldi 🐍 Vahşi doğadaki yaşam mücadelesi bakın kim kazandı 🐛

Peki, bu iki dev karşı karşıya gelirse ne olur hiç düşündünüz mü?

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Yer altı dünyasının kralları yılan ve dev çıyan karşı karşıya geldi 🐍 Vahşi doğadaki yaşam mücadelesi bakın kim kazandı 🐛

İşte yılan ve çıyanın kapışması ve sonunda kazanan taraf...

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Yer altı dünyasının kralları yılan ve dev çıyan karşı karşıya geldi 🐍 Vahşi doğadaki yaşam mücadelesi bakın kim kazandı 🐛
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Yer altı dünyasının kralları yılan ve dev çıyan karşı karşıya geldi 🐍 Vahşi doğadaki yaşam mücadelesi bakın kim kazandı 🐛