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Haberler Galeri Yeniden deprem bekleniyor mu? Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

Yeniden deprem bekleniyor mu? Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve yıkıcı depremi olarak adlandırılan felaketin ardından çok sayıda bina yıkıldı. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin yaraları sarılırken bir yandan da "Yeni bir depremi tetikler mi?", "Tekrar deprem olacak mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem riski altında bulunan yerler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:17
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Yeniden deprem bekleniyor mu? Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler ağır hasarlar bıraktı. Yüzyılın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş depreminin ardından uzmanlar kritik açıklamalarda bulunuyor. ABD'li sismolog Profesör Harold Tobin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili, "Başka büyük depremlere yol açmamasını diliyoruz ancak insanların Anadolu Fay Hattı'nda daha çok depreme hazırlıklı olması gerekir." dedi. Peki yeniden büyük deprem bekleniyor mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeniden deprem bekleniyor mu? Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

Washington Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde Profesör ve Kuzeybatı Pasifik Sismik Ağı Direktörü olan Profesör Harold Tobin, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin büyüklüğünü ve yapısını anlattı.

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Yeniden deprem bekleniyor mu? Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

"SON YÜZYILDA YAŞANAN EN BÜYÜK DERPEM"

Türkiye'nin depreme en yatkın ülkelerden biri olduğunu kaydeden Tobin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçek anlamda çok büyük olduğuna işaret etti.

Tobin, "Bunlar, sadece Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem değil, dünyada da son yüzyılda ya da daha uzun süredir meskun bölgelerde yaşanan en büyük deprem." yorumunda bulundu.

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Yeniden deprem bekleniyor mu? Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

"ÖN GÖRÜLENDEN DAHA BÜYÜK"

Tobin, 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin yıllardır bilinen bir fayda meydana geldiğini belirtti.

"Bu bölgede depremler bekleniyordu ancak depremin şiddeti öngörülenden daha büyük." diyen Tobin, şunları kaydetti:

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Yeniden deprem bekleniyor mu? Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI

"Doğu Anadolu Fay Hattı'nda bu kadar büyük bir depremin tarihte olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar büyük bir deprem, fay hattında çok büyük bir alana yayıldı.