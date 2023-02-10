10 Şubat 2023, Cuma
Yeniden deprem bekleniyor mu? Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI
Cumhuriyet tarihinin en büyük ve yıkıcı depremi olarak adlandırılan felaketin ardından çok sayıda bina yıkıldı. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin yaraları sarılırken bir yandan da "Yeni bir depremi tetikler mi?", "Tekrar deprem olacak mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem riski altında bulunan yerler...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:17
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