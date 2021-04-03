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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapı tüyleri ürpertti! Başına gelenler şoke etti Yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapı tüyleri ürpertti! Başına gelenler şoke etti
İngiltere'de yaşayan bir kişi evini değiştirme kararı aldı. Taşındığı yeni evinde başına gelenler herkesi şoke etti. Yaşınan genç adamı evinde bekleyen sürpriz dünya basınını ayağa kaldırdı. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kapının arkasında gördükleri ev sahibini adeta hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 06:21
İngiltere'de yaşayan bir adam evi değiştirmek istedi ve yeni bir eve taşındı. Ancak yeni evinde onu bir sürpriz bekliyordu. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daniel Carley isimli Reddit kullanıcısı kiraladığı evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını keşfetti. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan genç adamın hikayesi korku filmlerini aratmadı.
İngiltere'de yaşayan bir kişi evini değiştirme kararı aldı. Taşındığı yeni evinde başına gelenler herkesi şoke etti. Yaşınan genç adamı evinde bekleyen sürpriz dünya basınını ayağa kaldırdı.
Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kapının arkasında gördükleri ev sahibini adeta hayrete düşürdü.