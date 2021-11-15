Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi

BİM 16 Kasım 2021 aktüel kataloğuna ait görseller paylaşıldı. BİM müşterilerine sunulacak olan yeni aktüel ürünler için araştırmalar sürerken, güncel indirimli ürünler listesini sayfamızda bir araya getirdik. Salı günü BİM marketlerde hangi ürünler olacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalara başladı. BİM haftanın fırsatları listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Salı günü reyonlarda yer alacak aktüel ürünler listesinde temizlik ürünleri ön plana çıkarken, kişisel bakım ürünleri ile atıştırmalık ürünler de müşterilerin beğenisine sunuldu.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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