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Haberler Galeri Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi

Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi

BİM 16 Kasım 2021 aktüel kataloğuna ait görseller paylaşıldı. BİM müşterilerine sunulacak olan yeni aktüel ürünler için araştırmalar sürerken, güncel indirimli ürünler listesini sayfamızda bir araya getirdik. Salı günü BİM marketlerde hangi ürünler olacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalara başladı. BİM haftanın fırsatları listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Salı günü reyonlarda yer alacak aktüel ürünler listesinde temizlik ürünleri ön plana çıkarken, kişisel bakım ürünleri ile atıştırmalık ürünler de müşterilerin beğenisine sunuldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:59
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Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi

BİM 16 Kasım 2021 aktüel kataloğu ile yeni kampanya döneminde geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu. Fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar haftanın kampanyalarını araştırmaya başladı. BİM marketleri ziyaret edecek müşterileri birbirinden farklı ürünler bekliyor olacak. Bu ürünler arasında özellikle temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan kişisel bakım ürünleri ve atıştırmalık ürünler de katalogda yer alan ürünler arasında. İşte BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi

Peros Toz Çamaşır Deterjanı

• 12 kg
• Renkli
• Beyaz

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı

• 1440 ml

  • 3
  • 13
Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi

Soda Plus Çamaşır Sodası

• 500 g

Marc Express Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

• 250 ml

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti

• 80'li

  • 4
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Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi

Prill / Deepfresh 3'lü Temizlik Paketi

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi

• 250 ml

Queen Kağıt Havlu

• 3 katlı
• 12'li

  • 5
  • 13
Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi

Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı

• 3 katlı
• 24'lü

Ecco Soft Peçete

• 200'lü

Cillit Bang Pas ve Kireç Çözücü

• 1000 ml
• Banyo

Cillit Bang Yağ ve Kir Sökücü

• 1000 ml
• Mutfak