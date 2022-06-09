Yemek yarışmasının birincisi annesi Şükran Biroğlu ile kardeşini katletti! Hakim karşısındaki sözleri şoke etti

Son dakika haberleri... İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Uğur Biroğlu, bir yemek yarışması programında birincilik elde eden annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu bıçaklayarak öldürmüştü. Hakim cinayet davasında hüküm verdi. Karar öncesi son savunmasını veren zanlı Uğur Biroğlu, "Ellerinizden öpüp affınıza sığınıyorum" şeklinde konuştu. Mahkeme kurulu da Biroğlu'nu 2 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dehşet veren olayın yeni detayları da gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar…