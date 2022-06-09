09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yemek yarışmasının birincisi annesi Şükran Biroğlu ile kardeşini katletti! Hakim karşısındaki sözleri şoke etti

Yemek yarışmasının birincisi annesi Şükran Biroğlu ile kardeşini katletti! Hakim karşısındaki sözleri şoke etti

Son dakika haberleri... İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Uğur Biroğlu, bir yemek yarışması programında birincilik elde eden annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu bıçaklayarak öldürmüştü. Hakim cinayet davasında hüküm verdi. Karar öncesi son savunmasını veren zanlı Uğur Biroğlu, "Ellerinizden öpüp affınıza sığınıyorum" şeklinde konuştu. Mahkeme kurulu da Biroğlu'nu 2 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dehşet veren olayın yeni detayları da gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 09.06.2022 13:05
  • 1
  • 13
Yemek yarışmasının birincisi annesi Şükran Biroğlu ile kardeşini katletti! Hakim karşısındaki sözleri şoke etti

Son dakika... İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya yemek yarışması birincisi Şükran Uğurlu ile Mesut Biroğlu'nun cinayetekruban gitmesi olayına dair karar duruşması yapıldı. Zanlı Uğur Biroğlu, İstanbul Adliyesindeki mahkemeye SEBGİS sistemin ile cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Yemek yarışmasının birincisi annesi Şükran Biroğlu ile kardeşini katletti! Hakim karşısındaki sözleri şoke etti

2 CİNAYET İÇİN AYRI CEZA

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor geldiği aktarıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın iki cinayet için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

  • 3
  • 13
Yemek yarışmasının birincisi annesi Şükran Biroğlu ile kardeşini katletti! Hakim karşısındaki sözleri şoke etti

"ELLERİNİZDEN ÖPÜP…"

Sanık Uğur Biroğlu ise son savunmasında mahkemeye heyetine, "Ellerinizden öpüp affınıza sığınıyorum" dedi.

  • 4
  • 13
Yemek yarışmasının birincisi annesi Şükran Biroğlu ile kardeşini katletti! Hakim karşısındaki sözleri şoke etti

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu öldüren Uğur Biroğlu'nu "kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

  • 5
  • 13
Yemek yarışmasının birincisi annesi Şükran Biroğlu ile kardeşini katletti! Hakim karşısındaki sözleri şoke etti

CEZADA İNDİRİM YOK!

Heyet, sanığın pişmanlığını dile getirmiş olmasının mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlar olarak değerlendirildiğini belirterek, cezada indirim uygulanmadı. İstanbul'un Eyüpsultan İlçesinde 26 Ocak 2021'de polis merkezine giden Uğur Biroğlu, annesini ve üvey kardeşini bıçakladığını söyleyip, kendisini ihbar etmişti.