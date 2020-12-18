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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yaylada buldukları hayvan şoke etti! Önce fare sandılar ama gerçeği öğrenince... Yaylada buldukları hayvan şoke etti! Önce fare sandılar ama gerçeği öğrenince... Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla piknik yapmak için yaylaya çıkan bir kişi daha önce hiç görmedikleri bir hayvan görüntüledi. İlk önce fare sonra da sincaba benzettikleri hayvan hakkında gerçeği öğrenince şoke oldular. Giriş Tarihi: 18.12.2020 06:26
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde bulunan,
"allactaga williamsi" cinsi olduğu öğrenilen tavşanın görüntülerini, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntüleri çeken Azim Erden, Büyüksevin Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapmak için yayla evine geldiklerinde, daha önce hiç görmedikleri bir hayvan fark ettiklerini söyledi.
ÖNCE FARE SANDILAR SONRA SİNCAP
Hayvanı cep telefonuyla görüntülediklerini anlatan Erden, şöyle konuştu:
"Cep telefonunun flaşını yaktık ve ilk önce fare, daha sonra sincaba benzettik. Daha detaylı incelediğimizde hayvanın zıpladığını gördük fakat ayakları ve kuyruğu çok farklıydı. İnternetten yaptığımızı kısa bir araştırmada canlının koruma altında olan ve nadir görülen bir tür olduğunu fark ettik. Arap tavşanının fotoğraflarını çektikten sonra flaşları kapatarak doğal ortamına dönmesini sağladık."
Avustralya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Büyük Set Resifi'nde yer alan Bramble Cay Adası'nda yaşayan mozaik kuyruklu sıçanın insan etkisi sebebiyle hızlanan küresel iklim değişikliğinin kurbanı olduğu bildirildi.
EN SON 10 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ Mozaik kuyruklu sıçanın mevcut durumuna dair 2014 yılından bu yana yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Avustralya Çevre Bakanlığı, türün son örneğinin yaklaşık 10 yıl önce bir balıkçı tarafından görüldüğünü ve o tarihten bu yana resmi olarak görülmediğini belirtti.
Torres Boğazı'ndan bulunan hava durumu istasyonundan deniz suyu seviyesi ve hava durumuna dair elde edilen veriler, insan etkisi sebepli iklim değişikliğinin mozaik kuyruklu sıçanın neslinin tükenmesine sebep olduğunu ortaya koydu.