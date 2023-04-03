03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yasak aşkına kandı 5 evinden oldu! Müge Anlı’dan yardım isteyen Mustafa Emektar: Arabayı da isteyen olursa vereceğim

Yasak aşkına kandı 5 evinden oldu! Müge Anlı’dan yardım isteyen Mustafa Emektar: Arabayı da isteyen olursa vereceğim

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen dolandırıcılık iddiası bir kez daha ağızları açık bıraktı. Programa Aydın'dan katılan Mustafa Emektar, yaklaşık iki yıl yasak aşk yaşadığı Filiz tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. 1 milyon değerindeki evinin tapusunu sevgilisinin üzerine yaptığını fakat 15 gün sonra ortadan kaybolduğunu belirten Mustafa Emektar, toplam 5 evinin gittiğini, hayatından bezdiğini, arabasını isteyen olursa onu da vereceğini sitem dolu sözlerle dile getirdi. Canlı yayında ortaya çıkanlar ise ağızları açık bıraktı.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 14:22
  • 1
  • 14
Yasak aşkına kandı 5 evinden oldu! Müge Anlı’dan yardım isteyen Mustafa Emektar: Arabayı da isteyen olursa vereceğim

Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen 63 yaşındaki Mustafa Emektar yaklaşık 2 yıl yasak aşk yaşadığı Filiz'in 1 milyon TL değerindeki evinin tapusunu üzerine aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu iddia etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Yasak aşkına kandı 5 evinden oldu! Müge Anlı’dan yardım isteyen Mustafa Emektar: Arabayı da isteyen olursa vereceğim

48 yaşındaki Filiz'le 2019 yılında tanıştıklarını söyleyen Emektar, "Kız kardeşi benim kiracımdı. Gelip gidiyordu. O arada benim numaramı almış. Bir gün telefonuma Cuma mesajı geldi. Benimle mesajlaşmaya başladı. Bu arada benim eşimle sıkıntılarım vardı. Beni sevdiğini benden hoşlandığını söyledi. Ben de karşılık verdim." dedi.

  • 3
  • 14
Yasak aşkına kandı 5 evinden oldu! Müge Anlı’dan yardım isteyen Mustafa Emektar: Arabayı da isteyen olursa vereceğim

TAPU ALDIKTAN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Filiz'e ilişki yaşamaya başladığını anlatan Emektar, boşanmak için bir evini oğluna, iki evini eşine verdiğini söyledi. "2022 yılının Haziran ayında biz bununla sıkıntıya düştük. 'Akşam eve gelmeyeceğim' dedim, küstük. Özel çekilmiş fotoğraflarımızı atarak aklımı çeliyordu. Kendine beni bağladı." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 14
Yasak aşkına kandı 5 evinden oldu! Müge Anlı’dan yardım isteyen Mustafa Emektar: Arabayı da isteyen olursa vereceğim

Bu küslüğün ardından da Filiz'in 'Ben güvence istiyorum' dediğini, bir evinin tapusunu da onun üzerine yaptığını söyledi. Tapuyu verdikten 15 gün sonra ise ortadan kaybolduğunu iddia etti.

  • 5
  • 14
Yasak aşkına kandı 5 evinden oldu! Müge Anlı’dan yardım isteyen Mustafa Emektar: Arabayı da isteyen olursa vereceğim

İKİ EVİNİ KAYBETTİ

"Ayağımdaki çorabı çıkarıyordu, ayaklarımı yıkamak istiyordu. Onda her şeyi bulmuş gibiydim. 1 milyon liralık evi üstüne verince ortadan kayboldu. Beni dolandırdı ama ben onu unutmuyorum. Unutmak mümkün değil. Yemekleri beraber yapıyorduk. En çok sevdiği şey huyumdu. 'Senden çocuk istiyorum' dedi. Sevildiğimi zannetmiştim ama derdi evimmiş. Eğer yaşadığımız şeyleri yenilemek, devam etmek istiyorsa bir ev değil iki ev dahi veririm ama gayen beni dolandırmaksa ben evimi geri istiyorum." sözleriyle şaşkına çevirdi.