Yasak aşkına kandı 5 evinden oldu! Müge Anlı’dan yardım isteyen Mustafa Emektar: Arabayı da isteyen olursa vereceğim

İKİ EVİNİ KAYBETTİ

"Ayağımdaki çorabı çıkarıyordu, ayaklarımı yıkamak istiyordu. Onda her şeyi bulmuş gibiydim. 1 milyon liralık evi üstüne verince ortadan kayboldu. Beni dolandırdı ama ben onu unutmuyorum. Unutmak mümkün değil. Yemekleri beraber yapıyorduk. En çok sevdiği şey huyumdu. 'Senden çocuk istiyorum' dedi. Sevildiğimi zannetmiştim ama derdi evimmiş. Eğer yaşadığımız şeyleri yenilemek, devam etmek istiyorsa bir ev değil iki ev dahi veririm ama gayen beni dolandırmaksa ben evimi geri istiyorum." sözleriyle şaşkına çevirdi.