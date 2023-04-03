03 Nisan 2023, Pazartesi
Yasak aşkına kandı 5 evinden oldu! Müge Anlı’dan yardım isteyen Mustafa Emektar: Arabayı da isteyen olursa vereceğim
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen dolandırıcılık iddiası bir kez daha ağızları açık bıraktı. Programa Aydın'dan katılan Mustafa Emektar, yaklaşık iki yıl yasak aşk yaşadığı Filiz tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. 1 milyon değerindeki evinin tapusunu sevgilisinin üzerine yaptığını fakat 15 gün sonra ortadan kaybolduğunu belirten Mustafa Emektar, toplam 5 evinin gittiğini, hayatından bezdiğini, arabasını isteyen olursa onu da vereceğini sitem dolu sözlerle dile getirdi. Canlı yayında ortaya çıkanlar ise ağızları açık bıraktı.
Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 14:22
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