29 Aralık 2023, Cuma
Yapay Zeka Milli Piyango'yu tahmin etti! Büyük ikramiye hangi rakamlara çıkacak? 400 milyon TL...
Son dönemde hayatımıza giren Yapay Zeka teknolojisi her geçen gün gelişirken, algoritmanın yaptığı tahminler de şaşırtıyor. Yapay Zeka son olarak pazar akşamı çekilecek Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili tahmin yaptı. Büyük ikramiyenin çıkma olasılığı olan en şanslı 1000 rakamı paylaşan Yapay Zeka, 400 milyon TL'lik ödül için ipucu verdi.
Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 11:38
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