WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdular

WhatsApp'tan kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi. Arkadaşının babasından gelecen cevaba öyle bir karşılık verdi ki herkes onu konuştu. WhatsApp grupları dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar...