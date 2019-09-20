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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdular

WhatsApp'tan kız arkadaşına attığı mesaja babası cevap verdi. Arkadaşının babasından gelecen cevaba öyle bir karşılık verdi ki herkes onu konuştu. WhatsApp grupları dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:02
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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdular

WhatsApp özellikle Türkiye'de milyonlarca kullanıcıyı bir birine bağlıyor. WhatsApp üzerinden yapılan mesajlaşmalarda ortaya çıkan komik ve ilginç diyaloglar sosyal medyaya da düştü. İşte Türkiye'yi kahkahaya boğan komik WhatsApp sohbetleri.

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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdular

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Whatsapp mesajları.

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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdular
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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdular
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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdular