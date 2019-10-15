WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı, babası çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yansıyan sohbetler sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Özellikle gençlerin WhatsApp'ta kendi aralarındaki sohbetlerinden yansıyan komik diyaloglar sosyal medya platformlarında paylaşıldı. WhatsApp'taki komik konuşmaların görüntüleri Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda onbinlerce kez paylaşıldı. İşte gençlerin mizah anlayışını da bir nebze olsa ortaya çıkartan WhatsApp'taki komik diyaloglar...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 10:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





