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Vücudu bir anda tepki vermeye başladı! Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet! Hekimler çare bulamadı! 40 yıl beklediği tahta...

Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet. Sultan İbrahim'in oğlu olan Şehzade Süleyman 40 yıl beklediği tahtta sadece 4 yıl kalabildi. Ölümü talihsizce olan padişah, sarayın hekimbaşısı tarafından belirlenen diyet listesini uygulaması sonu oldu. Vücudu bir anda tepkimeye geçti. Hekimler bile çare bulamadı. İşte padişahı ölüme götüren diyet...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:50
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Vücudu bir anda tepki vermeye başladı! Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet! Hekimler çare bulamadı! 40 yıl beklediği tahta...

Talihsizliklerin peşini bırakmadığı padişah Şehzade Süleyman'ın ölümü de o şekilde oldu. 'Zayıflayın hünkârım' diyerek diyete sokulan Osmanlı padişahının yaşamı bir trajediyle son buldu. 40 sene boyunca sırf üç buçuk ay küçük olduğu için beklediği tahtta 4 yıl kalabildi. İşte diyet yaparken ölen padişah...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vücudu bir anda tepki vermeye başladı! Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet! Hekimler çare bulamadı! 40 yıl beklediği tahta...

Sultan İbrahim'in oğlu olan Şehzade Süleyman, ağabeyi Dördüncü Mehmed'den üç buçuk ay küçük olduğu için tahta çıkmak için tam 40 sene boyunca kendisinden önce hükümdar olan ağabeyinin tahttan indirilmesini beklemek zorunda kalmıştı. 1687'de 'İkinci Süleyman' unvanıyla padişah olduğunda da imparatorluğu Viyana bozgunuyla karşı karşıya bulmuş, ölümü de talihsizce olmuş ve sarayın hekimbaşısı padişahı dört sene sonra aşırı diyet yaptırarak açlıktan öldürmüştü.

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Vücudu bir anda tepki vermeye başladı! Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet! Hekimler çare bulamadı! 40 yıl beklediği tahta...

Şehzade Süleyman, ağabeyi Dördüncü Mehmed'den üç buçuk ay küçük olduğu için tahta çıkmak için 40 sene beklemek zorunda kalmış, 1687'de padişah olduğunda imparatorluğu Viyana bozgunuyla karşı karşıya bulmuş, bu talihsiz hükümdarın ölümü de talihsizce olmuş, sarayın hekimbaşısı padişahı dört sene sonra aşırı Diyet yaptırarak açlıktan öldürmüştü.

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Vücudu bir anda tepki vermeye başladı! Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet! Hekimler çare bulamadı! 40 yıl beklediği tahta...

Sultan İbrahim, 1648'de tahttan indirildiği zaman yerini en büyük oğlu Dördüncü Mehmed aldı. Şehzade Süleyman, ağabeyi ile aralarındaki bu üç buçuk aylık fark yüzünden tahta ancak 40 yıl sonra çıkabilecekti.

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Vücudu bir anda tepki vermeye başladı! Osmanlı padişahını ölüme götüren diyet! Hekimler çare bulamadı! 40 yıl beklediği tahta...

Dördüncü Mehmed'in tahttaki durumu, 1683'te Viyana önlerinde başlayan bozgunun durdurulmaması yüzünden sarsıldı. Askerler, 1687 Ağustos'unda Macaristan cephesini bırakıp İstanbul'a dönerek padişahı tahttan indirdiler ve sadrazam vekili Köprülüzáde Fazıl Mustafa Paşa'nın gayretleriyle de 8 Aralık 1687'de, tahta Şehzade Süleyman getirildi.