Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Van'da çok acı olay! İki kızı 4 yıl arayla kayboldu! Suriye'deki iç savaştan kaçarak Van'a gelen Şeyho ailesinde 4 yıl önce kaybolan Cevahir Hasan Şeyho'nun ardından dört gün önce 19 yaşındaki ablası Yeter Hasan da aynı şekilde kayboldu. Kızları için kayıp başvurusunda bulunan 9 çocuk annesi Sabah Şeyho, "Kaçırıldıklarını düşünüyorum. Kızlarımın bulunması için yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. Giriş Tarihi: 30.03.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 13:29
Suriye'nin Halep kentindeki iç savaşta 7 yıl önce babaları Faruk Şeyho'yu kaybeden Şeyho ailesi, kaçıp, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'ne yerleşti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burada yaşamaya başlayan Şeyho ailesinin kızlarından Cevahir Hasan, 4 yıl önce evinden çıktı. Cevahir Hasan'dan bir daha haber alınamadı. Şeyho ailesi, Cevahir Hasan için polise kayıp başvurusunda bulundu.
4 YIL SONRA ABLASI KAYBOLDU
Cevahir'in ardından 4 gün önce, ablası Yeter Hasan da aynı şekilde evinden çıktıktan sonra kayboldu. Yeter için de aile, kayıp başvurusunda bulunurken, kızların gözü yaşlı annesi Sabah Şeyho, her gün evinin önünde oturup kızlarının geleceği günü beklediğini söyledi. Anne Şeyho, kızlarının bulunması için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
'KAÇIRILDILAR MI KAÇIRILMADILAR MI BİLMİYORUM'
Arapça konuşan anne Sabah Şeyho, "4 yıl önce kızım kayboldu. Kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı o konuda hiçbir bilgi alamadık. Onun dışında 3 gün önce 19 yaşında olan diğer kızım da aynı şekilde kaçırıldı mı veya daha önce kayıp olan kızımla beraber aynı konuya ilişkili midir?
Bununla ilgili valiliğe, emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Şu ana kadar her iki kızımdan hiçbir haber alamadık. Onun için ben şu an eve gitmek istemiyorum.