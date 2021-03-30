Van'da çok acı olay! İki kızı 4 yıl arayla kayboldu!

'KAÇIRILDILAR MI KAÇIRILMADILAR MI BİLMİYORUM'

Arapça konuşan anne Sabah Şeyho, "4 yıl önce kızım kayboldu. Kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı o konuda hiçbir bilgi alamadık. Onun dışında 3 gün önce 19 yaşında olan diğer kızım da aynı şekilde kaçırıldı mı veya daha önce kayıp olan kızımla beraber aynı konuya ilişkili midir?