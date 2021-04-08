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Vahşi leopar görevliye saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Hindistan'ın Jammu kentindeki Green Belt Park'ta vahşi leopar bir görevliye saldırdı. Hayvana uyutmak için iğne ilen vuran görevli hayvanın gazabına uğradı. Bölgede bulunanlar o anları film izler gibi seyredirken bazıları o anları kameraya aldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 14:28
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Vahşi leopar görevliye saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Jammu kentindeki Green Belt Park'ta bir hayvan kontrol görevlisi ile vahşi leopar arasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

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Vahşi leopar görevliye saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Öte yandan parkın etrafına toplanan kişiler bu anları film seyreder gibi seyretti.

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Vahşi leopar görevliye saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Leoparın saldırısından kurtulmak isteyen 2 kişi güçlükle kamyonetlerine sığınabildi.

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Vahşi leopar görevliye saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Görevlilerin bir leoparın yaşlı bir adama saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine geldiği öğrenildi.

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Vahşi leopar görevliye saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi.