Vahşi leopar görevliye saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Hindistan'ın Jammu kentindeki Green Belt Park'ta vahşi leopar bir görevliye saldırdı. Hayvana uyutmak için iğne ilen vuran görevli hayvanın gazabına uğradı. Bölgede bulunanlar o anları film izler gibi seyredirken bazıları o anları kameraya aldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 14:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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