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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Vahşi leopar görevliye saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı Vahşi leopar görevliye saldırdı! Dehşet anları kameralara yansıdı Hindistan'ın Jammu kentindeki Green Belt Park'ta vahşi leopar bir görevliye saldırdı. Hayvana uyutmak için iğne ilen vuran görevli hayvanın gazabına uğradı. Bölgede bulunanlar o anları film izler gibi seyredirken bazıları o anları kameraya aldı. Giriş Tarihi: 08.04.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 14:28
Jammu kentindeki Green Belt Park'ta bir hayvan kontrol görevlisi ile vahşi leopar arasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan parkın etrafına toplanan kişiler bu anları film seyreder gibi seyretti.
Leoparın saldırısından kurtulmak isteyen 2 kişi güçlükle kamyonetlerine sığınabildi.
Görevlilerin bir leoparın yaşlı bir adama saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine geldiği öğrenildi.
Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi.